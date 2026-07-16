Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Vorsicht vor Trickdiebstahl

Achim. Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 11 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz der Sparkasse an der Obernstraße einen 82-jährigen Mann bestohlen. Der Unbekannte sprach den Senior an und bat ihn, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Als der 82-Jährige daraufhin seine Geldbörse hervorholte, nutzte der Täter einen Moment der Unaufmerksamkeit und griff unbemerkt in das Portmonee. Dabei entwendete er mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt. Der Täter wird als etwa 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug ein helles Oberteil sowie eine dunkle, lange Hose. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden. Die Polizei warnt vor sogenannten Wechselfallen und gibt dazu Tipps: Wechseln Sie Fremden kein Geld auf Parkplätzen oder in vergleichbaren Situationen. Nehmen Sie Ihr Portmonee nicht in die Hand, wenn Unbekannte dicht vor Ihnen stehen. Brechen Sie das Gespräch sofort ab, wenn die Person aufdringlich wird oder Abstand unterschreitet. Behalten Sie Ihr Bargeld stets im Blick und lassen Sie sich nicht ablenken.

Vorsicht vor Trickdiebstahl

Verden/Hönisch. Am Mittwoch gegen 18 Uhr kam es an der Nienburger Straße (B215) im Bereich des Ortsausgangs in Richtung Dörverden zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekanntes Trio, bestehend aus einem Mann und zwei Frauen, hielt mit einer hellen Limousine neben einem 64-jährigen Fußgänger, der den Gehweg entlangging. In gebrochenem Deutsch fragten die Insassen nach dem Weg. Als sich der 64-Jährige ins Fahrzeug beugte und Auskunft erteilte, bedankten sich die Unbekannten überschwänglich und legten ihm dabei billigen Schmuck um den Hals. Gleichzeitig entwendeten sie unbemerkt seine hochwertigen Goldketten. Anschließend flüchtete das Trio mit dem Fahrzeug in Richtung Dörverden. Das Fehlen der Ketten wurde erst später bemerkt. Der männliche Täter wird als etwa 35 Jahre alt und korpulent beschrieben. Bei den beiden weiblichen Täterinnen soll es sich um etwa 30 und 45 Jahre alte Frauen mit Kopftüchern gehandelt haben. Weitere Hinweise zu den Personen und deren Auto liegen nicht vor. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden. Die Polizei warnt vor derartigen Maschen und gibt dazu folgende Hinweise: Halten Sie Abstand zu fremden Fahrzeugen und beugen Sie sich nicht in diese hinein. Lassen Sie sich von Unbekannten keinen Schmuck oder andere Gegenstände anlegen, halten sie Abstand. Achten Sie auf Ihre Wertsachen, insbesondere auf offen getragenen Schmuck. Seien Sie misstrauisch bei ungewöhnlich überschwänglichem Verhalten und körperlicher Nähe. Brechen Sie solche Situationen konsequent ab und entfernen Sie sich.

Feuerwehr löscht Flächenbrand - Zeugen gesucht

Achim/Uphusen. Bei einem Flächenbrand an der Straße Am Bakenberg wurde am Mittwoch gegen 19:30 Uhr eine ca. 25 Meter lange und fünf Meter breite Rasenfläche in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr musste ausrücken und die Flammen löschen. Ein angrenzender Zaun wurde zudem durch das Feuer beschädigt. Die Polizei Achim (Telefon 04202/9960) bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur bislang unbekannten Brandursache geben können, sich zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Führerschein beschlagnahmt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einer Kontrolle eines 19-jährigen Autofahrers im Stadtgebiet am Mittwochabend stellte sich heraus, dass der junge Mann alkoholisiert war. Noch bevor es zu möglichen Gefährdungssituationen kam, wurde der Fahranfänger von den Beamten des Polizeikommissariats Osterholz aus dem Verkehr gezogen und sein Führerschein beschlagnahmt. Außerdem wurde eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vorfahrt missachtet - Radfahrer verletzt

Ritterhude. Bei einem Verkehrsunfall auf der Riesstraße wurde am Mittwoch gegen 6 Uhr morgens ein 39-jähriger Radfahrer verletzt. Ein 63-jähriger Autofahrer bog von der Riesstraße, Höhe Hamme Forum, nach rechts in die Riesstraße, Richtung Bremen, ab, dabei missachtete er die Vorfahrt des Radfahrers, der von links herannahte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 39-jährige leicht verletzt wurde. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren, gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

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