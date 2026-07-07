Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Straßensperrung wegen Flächenbrand, Update Sperrung aufgehoben - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am 07.07.2026 kurz vor 14:00 Uhr musste aufgrund eines Flächenbrandes im Feldgebiet zwischen Mauer und Meckesheim und dem damit verbundenen Feuerwehreinsatzes, die B 45 zwischen den beiden Ortschaften komplett gesperrt werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis 15:00 Uhr an und wurden letztendlich kurz nach 16:00 Uhr vollständig beendet. Die Sperrung der Fahrbahn wurde daraufhin aufgehoben und für den Verkehr wieder freigegeben. Laut der Feuerwehr war für den Brand ein Funkenflug ursächlich, weshalb die weiteren Ermittlungen durch den Polizeiposten Meckesheim übernommen wurden. Bei dem Brand wurden ca. 1,2 Hektar Weizen zerstört. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

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