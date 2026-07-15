Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Tankstelle++Fahrer verletzt sich schwer++Einbrecher im Haus überrascht++Radfahrerin stürzt++In Straßenbahn gestürzt++Verkehrsunfall mit E-Scooter+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Tankstelle+ Verden. In der Nacht zu Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in der Lindhooper Straße in eine Tankstelle ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich drei Personen gegen 00.15 Uhr gewaltsam über die Schiebetür Zugang zum Verkaufsraum. Im Inneren entwendeten sie Tabakwaren und flüchteten anschließend über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Fahrer verletzt sich schwer+ Blender. Bei einem Verkehrsunfall auf der Intscheder Dorfstraße verletzte sich am Dienstagmorgen ein 22-Jähriger schwer. Ersten Informationen zufolge fuhr der 22-Jährige mit seinem Toyota auf der Intscheder Dorfstraße und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überfuhr er zunächst ein Kilometerschild und kollidierte im Anschluss mit einem Straßenbaum und einem Leitpfosten. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbrecher im Haus überrascht+ Schwanewede. Am frühen Mittwochmorgen, gegen 01.45 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Damm ein. Im Wohnhaus wurde er im Verlauf von einer Bewohnerin überrascht, woraufhin der Täter aus dem Haus flüchtete. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang in das Haus. Durch die Geräusche wachte die Bewohnerin auf und traf im Wohnzimmer auf den Täter. Dieser entwendete zwei Elektronikgeräte und flüchtete über die Haustür in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zu verdächtigen Personen gemacht haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Radfahrerin stürzt+ Schwanewede. Am Dienstag, gegen 08.30 Uhr, befuhr eine 32-Jährige mit einem Fahrrad den rechten, für Radfahrer freigegebenen Gehweg vom Heidkamp in Richtung Meyenburg. In Höhe des Schützenwegs verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Sie wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

+In Straßenbahn gestürzt+ Lilienthal. Am Dienstagvormittag kam es in einer Straßenbahn zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Eine 50 Jahre alte Fahrerin der Straßenbahn fuhr nach dem Halt an einer Haltestelle in der Falkenberger Landstraße wieder an, wodurch eine 80 Jahre alte Frau innerhalb der Bahn stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+Verkehrsunfall mit E-Scooter+ Ritterhude. Auf der Bremer Landstraße wurde am Dienstagvormittag eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt. Sie befuhr mit dem E-Scooter den linken Radweg in Richtung Bremen. Ein 43-jähriger Fahrer eines Skoda die Straße Im Dicken Orth und beabsichtigte, an der Einmündung zur Bremer Landstraße nach rechts abzubiegen. Beim Anfahren übersah er die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 18-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sie stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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