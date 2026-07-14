Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Scheune gerät in Brand - fünf Personen leicht verletzt+

Landkreis Verden (ots)

+Scheune gerät in Brand - fünf Personen leicht verletzt+ Langwedel. Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, geriet in der Straße Wollblöcken eine Stallscheune in Brand. Bei dem Brand erlitten fünf Personen leichte Verletzungen, da sie Rauch eingeatmet hatten.

Ersten Zeugenaussagen zufolge sei während des Unwetters ein Blitz in der Scheune eingeschlagen, wodurch es zunächst zu einem Stromausfall gekommen sei. In der Folge habe sich im Inneren der Scheune ein Brand entwickelt.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte brachten vier Personen die untergebrachten Tiere aus der Scheune in Sicherheit. Dabei verletzten sie sich leicht und wurden im Verlauf vom Rettungsdienst versorgt.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und vollständig ablöschen. Bei den Löscharbeiten atmete eine Angehörige der Feuerwehr ebenfalls Rauch ein und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Durch das Feuer wurden Dämmplatten im Dachbereich beschädigt. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Asbest enthalten, entnahm die Feuerwehr Materialproben.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

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