Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Führungsteam der Polizeistation Ritterhude komplett+

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Landkreis Osterholz (ots)

Die Polizeistation Ritterhude ist personell neu aufgestellt: Andreas Däter leitet die Dienststelle bereits seit Anfang letzten Jahres, seit dem 01.04.2026 wird er durch seinen Vertreter Bastian Farin unterstützt. Damit ist das Führungsteam nun vollständig.

Andreas Däter leitet seit dem 01.01.2025 die Polizeistation Ritterhude. Nach Tätigkeiten unter anderem bei der Autobahnpolizei Langwedel sowie im Einsatz- und Streifendienst in Osterholz war der 54-Jährige bereits ein Jahr als Stationsleiter in Ottersberg eingesetzt. Die Stationsarbeit überzeugte ihn so sehr, dass er nun fest auf der Polizeistation Ritterhude eingesetzt ist. "Die Arbeit hier bietet die Möglichkeit, im direkten Austausch mit den Menschen zu stehen", so der erfahrene Polizeibeamte. Besonders schätze er die kurzen Wege und die enge Zusammenarbeit mit anderen Behörden wie der Gemeinde.

Unterstützt wird er seit dem 01.04.2026 von Polizeihauptkommissar Bastian Farin. Er war zunächst im Einsatz- und Streifendienst in Achim tätig, bevor er 2011 nach Osterholz wechselte. Für ihn ist die neue Aufgabe auch persönlich von Bedeutung: "Als gebürtiger Ritterhuder kenne ich die Region, viele Menschen und Strukturen sehr gut." Gemeinsam mit Kollege Andreas Däter setze er auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit: "Wir ziehen an einem Strang und ergänzen uns sehr gut."

Beide legen großen Wert auf Bürgernähe und Erreichbarkeit. Die Polizeistation Ritterhude versteht sich als verlässlicher Ansprechpartner für alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. "Unser Ziel ist es, in allen Situationen ansprechbar zu sein und Anliegen bestmöglich zu bearbeiten", betont Andreas Däter.

Auch Bastian Farin ist der direkte Kontakt wichtig: "Der persönliche Austausch stärkt das Vertrauen in die Polizei. Je mehr wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, desto besser können wir Hinweise aufnehmen und weiterhelfen."

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