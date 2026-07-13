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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Böschung gerät in Brand++Brand bei Mehrparteienhaus++Pkw verunfallt alleinbeteiligt - Fahrer unbekannt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Böschung gerät in Brand+ Achim. Auf der A27 in Richtung Walsrode, in Höhe des Bremer Kreuzes, geriet am Sonntagnachmittag die Böschung auf einer Länge von ca. 100m in Brand. Ersten Informationen zufolge hatte zuvor ein VW Käfer einen Reifen verloren und war mit dem Fahrwerk auf der Straße aufgesetzt. Nach ersten Erkenntnissen könnten dadurch Funken entstanden sein, welche den Grünstreifen in Brand setzten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig abgelöscht und die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Brand bei Mehrparteienhaus+ Schwanewede. Am Sonntagmorgen, gegen 05.15 Uhr, bemerkten Anwohner im Tanneberger Weg einen brennenden Müllcontainerunterstand eines Mehrparteienhauses und wählten den Notruf. Während der Löscharbeiten an dem Unterstand machte ein Bewohner die Einsatzkräfte auf einen weiteren Brand im Keller des Mehrparteienhauses aufmerksam. Daraufhin wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert und die beiden Brände schließlich vollständig abgelöscht.

Alle Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen und blieben unverletzt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Zuge der Löscharbeiten atmete ein Feuerwehrmann Rauch ein und verletzte sich dadurch leicht. Er wurde anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 11:20 Uhr ging erneut ein Notruf wegen Rauchentwicklung im Keller ein. Die Feuerwehr überprüfte den Bereich, stellte jedoch keinen weiteren Brand fest und belüftete die Kellerräume erneut. Die Polizei hat Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an. Hinweise zu dem Brand können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Pkw verunfallt alleinbeteiligt - Fahrer unbekannt+ Axstedt. In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 00.30 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle in der Harrendorfer Straße ein Verkehrsunfall mitgeteilt. Ein Pkw war nach bisherigen Erkenntnissen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben zum Liegen gekommen, nachdem er sich überschlagen hatte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde vor Ort lediglich der 28-jährige Halter des Fahrzeugs angetroffen. Nach ersten Angaben sollen sich mindestens drei Personen im Fahrzeug befunden haben. Die weiteren Insassen, darunter mutmaßlich auch der Fahrer, hatten sich bereits vom Unfallort entfernt.

Im Zuge von ersten Ermittlungen konnten zwei weitere mögliche Beteiligte, ein 32-Jähriger und ein 25-Jähriger, ermittelt werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass einer der drei Männer das Fahrzeug geführt hatte und alle unter Alkoholeinfluss standen, wurden bei allen drei Personen Blutproben entnommen. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern derzeit an. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Verkehrsunfall bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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