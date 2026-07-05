Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zu geringer Sicherheitsabstand führt zu Auffahrunfall - Fahrer alkoholisiert

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026, befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Kreuznach gegen 08:47 Uhr die Saline Theodorshalle. Aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes fuhr er auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dabei wurde ein 8-jähriger Junge, der sich auf der Rückbank des vorausfahrenden Pkw befand, leicht verletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum des Unfallverursachers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille.

Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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