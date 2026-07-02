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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei stellt alkoholisierten Busfahrer fest

Anklam (LK VG) (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026, wurde das Polizeihauptrevier Anklam um 15:40 Uhr über eine mögliche Trunkenheitsfahrt informiert. Bei dem Fahrzeugführer sollte es sich um einen Fahrer eines Schüler- und Linienbusses handeln, die Information dazu kam aus dem Umfeld des Fahrers.

Die Polizeibeamten führten nach Feststellung des Fahrzeuges eine Verkehrskontrolle beim Fahrzeugführer durch und nahmen bereits beim Öffnen der Fahrzeugtür Alkoholgeruch wahr. Beim 43-jährigen deutschen Fahrer ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,73 Promille. Daraufhin wurde zur Beweissicherung eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und kommenden Fahrten auf Grund der Alkoholisierung und des sichergestellten Führerscheins untersagt.

Der Mann ist nunmehr Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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