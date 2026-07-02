Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus weißem Mercedes

Anklam (ots)

Bereits am Dienstag, dem 30. Juni 2026, wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Anklamer Supermarktes in der Leipziger Allee gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand parkte eine Frau ihren weißen Mercedes um 11:29 Uhr auf dem Parkplatz und entfernte sich für kurze Zeit. In diesem Zeitraum soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen haben. Mutmaßlich entwendete er aus einem im Auto befindlichen Rucksack eine größere Bargeldsumme.

Der entstandene Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Im Zusammenhang mit der Tat wird ein Mann gesucht, der wie folgt beschrieben werden kann:

- etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, - er soll ein helles Basecap, blaues Polo-Shirt und helle Shorts getragen haben.

Die Tat ereignete sich zwischen 11:29 Uhr und 11:34 Uhr.

Wer in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971 251 0, über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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