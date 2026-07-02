Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kleinkind versehentlich in Fahrzeug eingeschlossen, Passant leistet schnelle Hilfe

Pasewalk (ots)

Am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, wurde die Pasewalker Polizei gegen 13:00 Uhr in die Stettiner Straße gerufen. Grund war ein versehentlich in einem verschlossenen Fahrzeug eingeschlossenes Kleinkind.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte eine 30-jährige deutsche Frau ihren Fahrzeugschlüssel versehentlich im Fahrzeug liegen lassen. Nachdem sie die Fahrzeugtür geschlossen hatte, berührte sie unbeabsichtigt den Türgriff, in der weiteren Folge verriegelte sich das Fahrzeug. Das Kleinkind befand sich im Inneren des Fahrzeugs.

Ein aufmerksamer Passant reagierte geistesgegenwärtig und schlug eine Seitenscheibe des Autos ein, um das Kind zu befreien. Dabei zog er sich Schnittverletzungen durch das zerbrochene Glas zu. Der Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch begutachtet, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch das Kleinkind wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Das Kind war wohlauf und unverletzt.

Die Mutter handelte in der Situation richtig und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Dem Passanten ist für sein schnelles und umsichtiges Handeln zu danken.

Gerade in den Sommermonaten können sich Fahrzeuge innerhalb weniger Minuten stark aufheizen. Bereits nach kurzer Zeit können im Fahrzeuginneren lebensgefährliche Temperaturen entstehen. Lassen Sie Kinder oder Tiere deshalb niemals - auch nicht für wenige Minuten - allein im Fahrzeug zurück.

Sollte sich ein Kind versehentlich in einem verschlossenen Fahrzeug befinden, bewahren Sie Ruhe und verständigen Sie umgehend die Polizei oder andere Rettungskräfte über den Notruf 110 beziehungsweise 112. Ist das Kind aufgrund der Hitze oder anderer Umstände akut gefährdet, kann ein schnelles Eingreifen erforderlich sein, um eine Gefahr für Leib und Leben abzuwenden.

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