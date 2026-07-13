Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ergänzung zur Pressemeldung "Gefährliche Unfallflucht auf Teufelsmoorstraße" vom 12.07.2026 - Zeugen und Verkehrsteilnehmende gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung "Gefährliche Unfallflucht auf Teufelsmoorstraße" vom 12.07.2026 - Zeugen und Verkehrsteilnehmende gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagvormittag war es auf der Teufelsmoorstraße in Fahrtrichtung Neu St. Jürgen zu einer Unfallflucht in Verbindung mit dem Verdacht einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 74-jähriger Fahrer eines Opel alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Anschließend fuhr er wieder auf die Fahrbahn, soll jedoch in den Gegenverkehr gekommen sein, sodass Verkehrsteilnehmende bis zum Stillstand abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern.

Der 74-Jährige konnte im Verlauf von Beamten festgestellt und kontrolliert werden. Für die eingeleiteten Ermittlungsverfahren sucht die Polizei Zeugen und Verkehrsteilnehmende, welche durch den 74-Jährigen gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

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