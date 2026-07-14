Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Steinskulptur entwendet++Radfahrer leichtverletzt++Auffahrunfall an Einmündung mit hohem Sachschaden++Pkw erfasst E-Scooter+

Landkreis Osterholz (ots)

+Steinskulptur entwendet+ Lilienthal. In der Zeit von Sonntag, dem 05.07.2026, bis Sonntag, dem 12.07.2026, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Friedrich-Wilhelm-Raasch-Straße eine über 100kg schwere Steinskulptur aus einem Garten sowie einen Satz Räder aus einem Gartenhaus. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lilienthal unter 04298-465660 zu melden.

+Radfahrer leichtverletzt+ Lilienthal. Am Montagnachmittag kam es im Bereich der Kreuzung Moorhauser Landstraße zur Lilienthaler Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Ein 25-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Radweg der Moorhauser Landstraße in Richtung Ritterhude. In Höhe der Einmündung zur L133 überquerte er nach ersten Informationen die Kreuzung, obwohl die Ampel für den Radfahrer rot zeigte.

Zeitgleich befuhr ein 76-jähriger Renault-Fahrer die Lilienthaler Allee in Richtung Bremen. Er konnte einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

+Auffahrunfall an Einmündung mit hohem Sachschaden+ Ritterhude. An der Einmündung der Lesumstoteler Straße zur Straße Große Loge ereignete sich am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Dacia wollte nach links in die Straße Große Loge abbiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Eine 36 Jahre alte Fahrerin eines VW bemerkte das wartende Fahrzeug zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Dacia auf. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Beteiligten sowie deren Mitfahrende bei dem Zusammenstoß unverletzt. Zwei Kinder aus dem VW kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 15.500 Euro.

+Pkw erfasst E-Scooter+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der Osterholzer Straße kam es am Montagabend, gegen 20.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Jugendlichen auf einem E-Scooter und einem Pkw. Nach bisherigen Informationen fuhr der Jugendliche an einer Ampel auf die Straße, obwohl diese für ihn rot zeigte. Er wurde von dem Seat einer 59-jährigen Fahrerin erfasst und stürzte in der Folge. Durch den Zusammenstoß erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Seat und dem E-Scooter entstand ein geringer Sachschaden.

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