Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Jugendlichen angegriffen - Zeugen gesucht++Brand von Sperrmüll++Radfahrerin übersehen+

Landkreis Verden (ots)

+Jugendlichen angegriffen - Zeugen gesucht+ Achim. Zwei bislang unbekannte Täter griffen in der Nacht zu Dienstag einen Jugendlichen an und verletzten ihn leicht. Der Jugendliche war gegen 23.50 Uhr auf einem Verbindungsweg von der Straße Am Schmiedeberg zur Vikarienstraße unterwegs, als er auf die beiden männlichen Täter traf. Diese griffen ihn unvermittelt an. Der Jugendliche konnte zu Fuß flüchten und suchte das Polizeikommissariat Achim auf. Er wurde zunächst vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Bei den beiden Tätern soll es sich um zwei ca. 20 Jahre alte Männer gehandelt haben. Einer habe einen grauen Pullover und eine zerrissene Jeans getragen und der zweite ein blaues T-Shirt und eine schwarze Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Brand von Sperrmüll+ Achim. In der Hasseler Straße geriet am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache Sperrmüll in einem Müllverschlag eines Mehrparteienhauses in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass weder das Wohngebäude noch Personen zu Schaden kamen. Ein anliegendes Sichtschutzelement aus Holz wurde dennoch durch das Feuer beschädigt. Die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache dauern derzeit an. Hinweise können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Radfahrerin übersehen+ Achim. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montagnachmittag die Uphuser Dorfstraße in Richtung der L158. An der Einmündung zur Uphuser Heerstraße übersah er eine von rechts kommende 29-jährige Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg und stieß mit ihr zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 29-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2000 Euro.

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