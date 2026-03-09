PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Unfallverursacher entfernt sich um Unfallort

Jena (ots)

Ein Zeuge beobachtet am Sonntagnachmittag, wie eine ältere Dame beim rückwärtigen Ausparken in der Camsdorfer Straße in Jena an ein anderes Fahrzeug stieß. Danach entfernte sich die Dame vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeuge konnte jedoch die Fahrzeugführerin beschreiben. Auch merkte er sich den Fahrzeugtyp sowie das Kennzeichen, so dass die Schadensverursacherin im Nachgang ermittelt werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

