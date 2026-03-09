Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher entfernt sich um Unfallort

Jena (ots)

Ein Zeuge beobachtet am Sonntagnachmittag, wie eine ältere Dame beim rückwärtigen Ausparken in der Camsdorfer Straße in Jena an ein anderes Fahrzeug stieß. Danach entfernte sich die Dame vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeuge konnte jedoch die Fahrzeugführerin beschreiben. Auch merkte er sich den Fahrzeugtyp sowie das Kennzeichen, so dass die Schadensverursacherin im Nachgang ermittelt werden konnte.

