Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260709-1: Autofahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hürth (ots)

Polizisten ordneten Blutprobe an

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Donnerstag (9. Juli) ist ein Autofahrer (23) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein.

Nach derzeitigem Sachstand sei der 23-Jährige gegen 4.10 Uhr in einem BMW auf der Efferener Straße von der Bellerstraße in Richtung Köln unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der BMW-Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend soll er einen Baum gestreift haben und schließlich nach einigen Metern quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen sein.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. In der Atemluft des Mannes nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an. Die Polizeikräfte ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm, und stellten den Führerschein des nunmehr Beschuldigten sicher. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell