PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260707-3: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verstorben

Frechen (ots)

Rettungshubschrauber und Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (7. Juli) in Frechen ist die Fahrerin (55) eines Kleinkraftrades so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Rettungskräfte, die Besatzung eines Rettungshubschraubers und ein Notarzt kämpften um das Leben der Frau.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 55-Jährige gegen 10.30 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad an der Ampel auf der Kölner Straße an der Kreuzung zur Holzstraße gestanden haben. Zeugen berichteten, dass ein LKW hinter der Frau losgefahren sei und die Zweiradfahrerin mehrere Meter mitgeschliffen habe.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Kreuzung der Holstraße und Kölner Straße für die Dauer der Arbeiten am Unfallort bis etwa 13.50 Uhr weiträumig ab. Von der Sperrung betroffen war auch die Autobahnabfahrt der Bundesautobahn 1 aus Fahrtrichtung Kreuz Köln West.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte bei der Sicherung der Unfallspuren. Einsatzkräfte der Polizei Rhein-Erft-Kreis stellten die beteiligten Fahrzeuge sicher. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen. (hw/sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 13:50

    POL-REK: 260707-2: Festnahme nach Diebstahl von Gräbern - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Hubschrauber im Einsatz In der Nacht zu Dienstag (7. Juli) sollen drei Männer in Frechen Gegenstände von Gräbern gestohlen haben. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei, als er Geräusche von dem Friedhofsgelände hörte. Polizeikräfte nahmen einen 33-Jährigen fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Die Ermittlerinnen und Ermittler des ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 10:24

    POL-REK: 260707-1: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

    Hürth (ots) - Blutprobe angeordnet und Führerschein sichergestellt Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (6. Juli) in Hürth-Stotzheim ist eine Autofahrerin (29) nach einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Ein Autofahrer (42) steht im Verdacht alkoholisiert gefahren zu sein. Laut ersten Erkenntnissen habe die 29-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Mercedes verkehrsbedingt an der Ampel auf der Efferener Straße vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren