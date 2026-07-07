Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260707-3: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verstorben

Frechen (ots)

Rettungshubschrauber und Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag (7. Juli) in Frechen ist die Fahrerin (55) eines Kleinkraftrades so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Rettungskräfte, die Besatzung eines Rettungshubschraubers und ein Notarzt kämpften um das Leben der Frau.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 55-Jährige gegen 10.30 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad an der Ampel auf der Kölner Straße an der Kreuzung zur Holzstraße gestanden haben. Zeugen berichteten, dass ein LKW hinter der Frau losgefahren sei und die Zweiradfahrerin mehrere Meter mitgeschliffen habe.

Alarmierte Polizeikräfte sperrten die Kreuzung der Holstraße und Kölner Straße für die Dauer der Arbeiten am Unfallort bis etwa 13.50 Uhr weiträumig ab. Von der Sperrung betroffen war auch die Autobahnabfahrt der Bundesautobahn 1 aus Fahrtrichtung Kreuz Köln West.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte bei der Sicherung der Unfallspuren. Einsatzkräfte der Polizei Rhein-Erft-Kreis stellten die beteiligten Fahrzeuge sicher. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben die Ermittlungen zur Unfallursache bereits aufgenommen. (hw/sc)

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