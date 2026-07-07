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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260707-1: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Hürth (ots)

Blutprobe angeordnet und Führerschein sichergestellt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (6. Juli) in Hürth-Stotzheim ist eine Autofahrerin (29) nach einem Auffahrunfall leicht verletzt worden. Ein Autofahrer (42) steht im Verdacht alkoholisiert gefahren zu sein.

Laut ersten Erkenntnissen habe die 29-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Mercedes verkehrsbedingt an der Ampel auf der Efferener Straße vor der Kreuzung zur Frechener Straße gestanden. Der 42-Jährige sei ihr dann mit seinem Audi aufgefahren, wobei sie leichte Verletzungen erlitt.

Alarmierten Polizistinnen und Polizisten stellten sofort Alkoholgeruch in der Atemluft der Audifahrers auf. Weil der Mann kaum stehen und den Anweisungen der Beamten nur schwer folgen konnte, ordneten die Polizeikräfte die Entnahme einer Blutprobe an. Sie stellten zudem den Führerschein des Mannes sicher.

Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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