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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260707-2: Festnahme nach Diebstahl von Gräbern - Zeugensuche

Frechen (ots)

Hubschrauber im Einsatz

In der Nacht zu Dienstag (7. Juli) sollen drei Männer in Frechen Gegenstände von Gräbern gestohlen haben. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei, als er Geräusche von dem Friedhofsgelände hörte. Polizeikräfte nahmen einen 33-Jährigen fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 1.30 Uhr fuhren alarmierte Polizeikräfte zum Friedhof an der Antoniusstraße. Die Beamtinnen und Beamten nahmen bei ihrer Ankunft Klopfgeräusche wahr und nährten sich diesen. Sie erblickten drei Männer. Als einer der Täter die Uniformierten bemerkte, liefen sie davon. Polizisten stoppten einen der Flüchtigen (33) und nahmen ihn fest. Ein weiterer Täter soll 170 bis 180 Zentimeter groß sein. Er habe zur Tatzeit eine schwarze Kappe, eine graue Trainingsjacke mit schwarzen Ärmeln, Arbeitshandschuhe sowie eine dunkle Hose getragen. Der Dritte sei dunkel gekleidet gewesen.

Weitere Polizisten, unter anderem ein Beamter mit seinem Diensthund sowie die Besatzung eines Polizeihubschraubers, fahndeten nach den weiteren Tätern. Dabei fanden die Einsatzkräfte im Bereich des Friedhofs eine Schubkarre mit Dekorationsgegenständen aus Edelmetall, wie Vasen, Figuren und Laternen und stellten diese sicher. Zudem stellten sie mehrere beschädigte Gräber fest. Die Polizistinnen und Polizisten dokumentierten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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