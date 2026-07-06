Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260706-3: Autofahrer verunfallt bei Flucht vor der Polizei

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Pulheim (ots)

Blutprobe angeordnet und Führerschein sichergestellt

Am Samstagabend (4. Juli) ist ein Autofahrer (32) in Pulheim vor einer Polizeikontrolle geflüchtet, nachdem es zuvor beinah zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen gekommen war. Der Flüchtige verunfallte kurz danach und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten den Mann.

Gegen 20.50 Uhr kam der 32-Jährige einem Streifenteam auf der Landstraße (L) 93 zwischen Stommeln und Sinnersdorf entgegen. Er verließ kurzfristig seine Fahrspur, sodass es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Streifenwagen kam.

Die beiden Beamten im Streifenwagen wendeten und folgten dem Mercedes, der augenscheinlich versuchte, sich mit hoher Geschwindigkeit einer Kontrolle zu entziehen. Im Bereich der Venloer Straße bog der Flüchtige auf einen unbefestigten Feldweg ab, auf dem er nach wenigen Metern von der Fahrbahn abkam und in einer Kurve nach rechts in den Grünstreifen fuhr.

Nachdem hinzugerufene Rettungskräfte den Leichtverletzten versorgt hatten, stellten die Polizeikräfte bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Vortest zeigte einen Wert von über 1,3 Promille an. Die Polizistinnen und Polizisten stellten den Führerschein und das stark beschädigte Auto des Mannes sicher. Ein Arzt entnahm die angeordnete Blutprobe.

Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Kraftfahrzeugrennen haben die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

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