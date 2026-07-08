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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260708-1: Wohnungseinbrecher in Untersuchungshaft

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einsatzkräfte stellten unter anderem Tatwerkzeuge sicher

Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 13 der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben am Dienstag (7. Juli) in Köln einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher (27) festgenommen. Der Mann und zwei Komplizen (15, 19) stehen im Verdacht, in Häuser in Frechen-Königsdorf, Pulheim-Brauweiler und Köln eingebrochen zu sein.

Mit Durchsuchungsbeschlüssen für die Wohnadressen der drei Tatverdächtigen machten sich die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler am Dienstagmorgen auf den Weg nach Köln. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen, die unter anderem zu einem Untersuchungshaftbefehl für den 27-jährigen Haupttäter führten.

Bei den Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizeikräfte unter anderem mögliches Tatwerkzeug und Mobiltelefone der Beschuldigten sicher. Die Auswertung der Spuren und der neuen gewonnen Erkenntnisse hat bereits begonnen. Es wird auch geprüft, ob das Trio für weitere Wohnungseinbrüche verantwortlich ist. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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