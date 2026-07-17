Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mülltonnenbrand greift auf Dach über+

Landkreis Osterholz (ots)

+Mülltonnenbrand greift auf Dach über+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kam es in der Beckstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Müllcontainers, welcher sich im Verlauf auf das Dach des anliegenden Hotels ausbreitete. Ein Hotelgast atmete bei der Evakuierung Rauch ein und wurde leicht verletzt.

Gegen 23.45 Uhr bemerkte ein Passant zunächst Rauch auf dem Parkplatz des Hotels. Erste Einsatzkräfte stellten einen in Vollbrand stehenden Müllcontainer fest, der unmittelbar an der Gebäudefassade eines Saals des Hotels stand. Im Verlauf griff das Feuer auf das Dach über.

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr unternahm der Eigentümer bereits eigenständig Löschversuche mit einem Gartenschlauch. Der Containerbrand konnte dabei fast vollständig gelöscht werden, sodass die Feuerwehr sich insbesondere auf die Löscharbeiten an dem Dach konzentrieren konnte.

Während der Löscharbeiten wurden die Gäste des Hotels evakuiert. Ein Gast erlitt durch eingeatmeten Rauch leichte Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 50.000 Euro.

Die Ermittlungen, welche auch die ungeklärte Brandursache umfassen, dauern derzeit an. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

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