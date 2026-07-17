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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auffahrunfall mit einem Verletzten++Fußgänger touchiert++Radfahrerin übersehen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall mit einem Verletzten+ Verden. In der Straße Lugenstein kam es am Donnerstagabend zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 20-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. In Höhe der Großen Straße musste dieser verkehrsbedingt mit seinem VW anhalten. Eine nachfolgende 41-jährige Fahrerin eines VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden von ca. 5.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fußgänger touchiert+ Osterholz-Scharmbeck. In der Bahnhofstraße touchierte am Donnerstagvormittag, gegen 09.40 Uhr, ein 60-jähriger Fahrer eines VW einen Fußgänger und verletzte den 69-Jährigen leicht. Der Pkw-Fahrer war in Richtung der Baustraße unterwegs und übersah nach ersten Erkenntnissen den am rechten Fahrbahnrand gehenden Fußgänger. In der Folge touchierte er ihn mit dem Außenspiegel. Der 69-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

+Radfahrerin übersehen+ Lilienthal. Am Donnerstagmittag, gegen 12.20 Uhr, beabsichtigte eine 81 Jahre alte Fahrerin eines Skoda von dem Brauereiweg nach rechts auf die Falkenberger Landstraße einzubiegen. Dabei übersieht sie eine von rechts kommende, bevorrechtigte 62 Jahre alte Pedelecfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die 62-Jährige und erlitt leichte Verletzungen, welche vom Rettungsdienst versorgt wurden. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Informationen kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
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www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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