Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung 19.07.2026

Landkreise Verden & Osterholz-Scharmbeck (ots)

Landkreis Verden

Einbruch in Wohnhaus

Langwedel - Im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Samstagmittag kam es in der Hehrenwiese zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür Zugang und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Pkw in Schlangenlinien - Pkw-Führer mit 1,57 Promille

Verden - Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Samstagabend gegen 22 Uhr ein Ford gemeldet, der starke Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei Verden wies der 40-jährige Fahrzeugführer deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt daraufhin untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss und berauschenden Mitteln

Verden - In der Nacht zu Sonntag gegen 23:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer und stellten dabei fest, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Drogen steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Anschließend wurde gegen den E-Scooter-Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Verkehr

Oyten - Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei Achim einen 48-jährigen Verkehrsteilnehmer, welcher die Große Straße in Oyten mit seinem Renault befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Gegen den nunmehr Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Landkreis Osterholz-Scharmbeck

Keine presserelevanten Ereignisse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell