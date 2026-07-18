Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 18.07.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Achim - Brand eines Baumes: In der Straße Hünenburg geriet Freitagnacht gegen 23:00 Uhr ein Baum aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf weitere umstehende Bäume. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern derzeit an. Die Polizei Achim bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

BAB27 / Gemarkung Langwedel - Trunkenheit im Verkehr: Am 18.07.26 um 03:08 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein schwarzer Audi in starken Schlangenlinien fahrend auf der Autobahn gemeldet. Dieser konnte durch die Autobahnpolizei Langwedel wenig später auf Feldstraße in Langwedel angetroffen und kontrolliert werden. Der Fahrer wies deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf. Ein Atemalkoholtest bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer ergab eine Alkoholisierung von 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme stellte sich heraus, dass das aus dem Taunus stammende Fahrzeug jüngst in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Wer Hinweise über den Unfallort geben kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel, Tel.: 04232-94590, zu melden

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