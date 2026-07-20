Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw kollidiert mit Radfahrer und Hauswand+

Landkreis Verden (ots)

+Pkw kollidiert mit Radfahrer und Hauswand+ Ottersberg. Am Montagvormittag kam es auf der Quelkhorner Landstraße in Fahrtrichtung Ottersberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der Pkw kollidierte anschließend zudem mit einer Hauswand.

Gegen 10.10 Uhr fuhr ein 77-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg, anstatt den vorhandenen Radweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu benutzen. Zeitgleich beabsichtigte ein 80-jähriger VW-Fahrer, von der Straße Losberg nach links auf die Quelkhorner Landstraße abzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen.

Im Anschluss an den Zusammenstoß verwechselte der 80-Jährige nach ersten Informationen Gas- und Bremspedal und fuhr mit seinem Elektrofahrzeug zunächst durch einen Zaun, überfuhr einen Baum und kollidierte anschließend mit einer Hauswand.

Der 77-jährige Radfahrer erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 80-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die beschädigte Hauswand wurde durch einen Statiker des Technischen Hilfswerks überprüft. Eine Einsturzgefahr besteht nach ersten Einschätzungen nicht. Der beschädigte Pkw musste anschließend abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs war die Quelkhorner Landstraße für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall mitbekommen haben, sich beim Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 zu melden.

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