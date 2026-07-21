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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Körperverletzung am Bahnhof++Alkoholisierter Radfahrer stürzt alleinbeteiligt++Von Fahrbahn abkommen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Körperverletzung am Bahnhof+ Verden. Am Montag, gegen 22.40 Uhr, kam es beim Bahnhof in Verden durch zwei bislang unbekannte Täter zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 19-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter den 19-Jährigen zunächst geschlagen und anschließend getreten haben. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Marienstraße. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wolle eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Beide Täter sollen ca. 170 bis 175 cm groß gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben. Sie hätten beide schwarze Hosen und schwarze Jacken getragen, wobei auf einer der Jacken auf der Rückseite ein heller Aufdruck gewesen wäre.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern haben, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Alkoholisierter Radfahrer stürzt alleinbeteiligt+ Verden. Am Montagmittag befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg der Straße Kluesdamm in Richtung Hönisch, als er alleinbeteiligt stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Bei der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 46-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,2 Promille. Gegen ihn wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Blutprobe abgeben.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Von Fahrbahn abkommen+ Ritterhude. Eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot wurde am Montagmittag, gegen 13.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der K8 leicht verletzt. Sie befuhr die Kreisstraße in Richtung Lilienthal und geriet zum Beginn einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts in den Seitenraum. Ort durchfuhr sie den Grünstreifen und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß erlitt sie leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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