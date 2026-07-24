Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Chlorgeruch alarmiert Einsatzkräfte++Fahrzeug beim Abbiegen übersehen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Chlorgeruch alarmiert Einsatzkräfte+ Achim. Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, meldet eine Anwohnerin in der Straße An der Lehmkuhle Chlorgeruch, welcher von einem abgestellten Fahrzeug ausgehen würde. Die informierten Einsatzkräfte stellten schließlich fest, dass in dem Transporter ein Kanister mit Flüssigkeit umgefallen war. Dadurch lief der Kanister aus und die Flüssigkeit gelangte auf die Straße. Bei der Flüssigkeit handelte es sich um ein Fassadenreinigungsmittel. Dieses enthielt den Stoff Natriumhypochlorit, welcher für den Chlorgeruch sorgte. Die Feuerwehr reinigte im Anschluss den Bereich mit Wasser.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrzeug beim Abbiegen übersehen+ Schwanewede. Am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, kam es auf der Betonstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Betonstraße aus Richtung Schwanewede kommend und beabsichtigte, nach links auf die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Renault einer 24-jährigen Fahrerin, welche die Betonstraße in Richtung Schwanewede befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden und sie mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Renault wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

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