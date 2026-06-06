Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer auf Segelboot im Kieler Hafen

Kiel (ots)

Gegen 18:20 Uhr wurde der Integrierten Regionalleitstelle eine Rauchentwicklung aus einem Segelboot im Kieler Hafen im Bereich Düsternbrook gemeldet. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Haupt- und Nordwache alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein Feuer bestätigt werden. Es handelte sich um ein etwa 12m langes Segelschiff mit zwei Masten. Parallel neben der Brandbekämpfung wurde das Boot stromlos geschaltet. Die Einsatzmaßnahmen wurden wasserseitig durch das Hilfeleistungslöschboot unterstützt. Abschließend wurden die betroffenen Bereiche mittels Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht.

Insgesamt waren 21 Einsatzkräfte am Einsatz beteiligt. Gegen 19:17 Uhr konnten alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr beendet werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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