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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Wohnungsbrand in Kiel Elmschenhagen Bebelplatz 20, Bewohner und Katze konnten gerettet werden.

Kiel (ots)

Um 6:44 Uhr erreichten die Integrierte Regionalleitstelle Mitte mehrere Notrufe aus dem Bereich Bebelplatz in Kiel Elmschenhagen, 2 Personen wurden im Bereich der Brandwohnung an den Fenstern gemeldet, weitere Bewohner wurden in dem Bereich über der Brandwohnung vermutet. Es wurden sofort Kräfte der Ostwache mit Kräften der FF Elmschenhagen sowie weitere Ergänzungsfahrzeuge der anderen Wachen der Berufsfeuerwehr zu der Adresse alarmiert. Beim Eintreffen wurde die gemeldete Lage durch die alarmierten Kräfte bestätigt, sofort wurde eine umfangreiche Menschenrettung über die Drehleiter und Steckleitern in der betroffenen Wohnung eingeleitet. Weitere Menschenrettung wurde im 2 Og. über den Treppenraum eingeleitet, die Bewohner der Wohnungen konnten schnell von den eingesetzten Trupps gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Insgesamt wurden 10 Personen von den Einsatzkräften gerettet, sie wurde nach der Sichtung vor Ort, zur Weiterbehandlung in Kieler Krankenhäuser transportier. Das Feuer in der Wohnung konnte durch die vorgehenden Trupps schnell gelöscht werden. Eine Katze aus der Wohnung wurde mit dem Arbeitswagen zur Betreuung in das Kieler Tierheim transportiert. Insgesamt waren ca. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

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Feuerwehr Kiel
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Fax: 0431 / 5905 - 147
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Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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