FW-Kiel: Feuer in Kiel/Gaarden

Kiel (ots) - In einem Alten- und Pflegeheim in der Vaasastraße Kiel - Mettenhof kam es gegen 08:20 Uhr zu einem Brandereignis in einem Patientenzimmer. Die alarmierten Kräfte konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Es gab keine Verletzten. Nach ca. 60 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren folgende Einsatzkräfte: - Löschzug der Hauptwache - Ergänzungsfahrzeuge der Nordwache - D-Dienst - ...

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