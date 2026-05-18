FW-Kiel: Feuer in Kiel/Gaarden
Kiel (ots)
Heute wurde die Feuerwehr Kiel um 18:27 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem unbewohnten Gebäude in der Schulstraße gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es aus ungeklärter Ursache. Die Brandbekämpfung wurde unverzüglich eingeleitet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Vor Ort befanden sich Kräfte der Ostwache und der Hauptwache.
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