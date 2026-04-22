Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Feuer Wohngebäude

Kiel (ots)

In einem Wohngebäude in der Franziusallee Kiel - Ellerbek kam es gegen 07:25 Uhr zu einem Brandereignis. Aufmerksame Passanten meldeten dies, die alarmierten Kräfte konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Eine Person wurde dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Nach ca. 90 Minuten konnte der Einsatz abgeschlossen werden.

Im Einsatz waren folgende Einsatzkräfte:

- Löschzug der Ostwache - Ergänzungsfahrzeuge der Haupt- und Nordwache - Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen - Rettungsdienst mit 2 RTW und 1 NEF - AB Hygiene

Landeshauptstadt Kiel

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophen- und Zivilschutz Telefax: 0431 / 5905 - 147 Mail: amt13medienanfragen@kiel.de (kein 24/7 Monitoring) Web: https://kiel.de/feuerwehr

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