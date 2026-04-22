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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Feuer im Gebäude

Kiel (ots)

In einem Alten- und Pflegeheim in der Vaasastraße Kiel - Mettenhof kam es gegen 08:20 Uhr zu einem Brandereignis in einem Patientenzimmer. Die alarmierten Kräfte konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Es gab keine Verletzten. Nach ca. 60 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

   Im Einsatz waren folgende Einsatzkräfte:
   - Löschzug der Hauptwache
   - Ergänzungsfahrzeuge der Nordwache
   - D-Dienst
   - Freiwillige Feuerwehr Russee
   - Rettungsdienst mit 6 RTW, 1 NEF, R-Dienst

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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