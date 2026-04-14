Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Feuer in einem Industriebetrieb

Kiel (ots)

Gegen Mitternacht informierte ein Mitarbeiter des Industriebetriebes die Leitstelle Mitte über eine Rauchentwicklung in einer Industrieanlage. Umgehend wurde ein großes Kräfteaufgebot der Feuerwehr Kiel alarmiert.

Nach umfangreicher Erkundung, sowie Aufbau einer Wasserversorgung wurde ein Feuer in einem der oberen Stockwerke bekämpft. Hierzu mussten unter anderem in zeitintensiver Handarbeit, größtenteils unter Atemschutz, Rohrleitungen demontiert werden, um an versteckte Glutnester zu gelangen.

Der Einsatz war gegen 02.45 Uhr beendet. Im Einsatz waren folgende Einsatzkräfte:

- Löschzüge der Haupt- und Nordwache, sowie Führungsdienste - Die Freiwilligen Feuerwehren Russee, Dietrichsdorf, Suchsdorf und Wellsee - Ergänzungsfahrzeuge wie Einsatzleitwagen 2, Abrollbehälter Hygiene, Drohne, Atemschutzlogistik - Kräfte des Rettungsdienstes

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