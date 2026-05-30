FW-Kiel: Einsatzerstmeldung Brandeinsatz Bebelplatz Kiel Elmschenhagen
Kiel (ots)
Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in Kiel Elmschenhagen Bebelplatz 20
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