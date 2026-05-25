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Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einem leerstehenden Motel in Kiel

Kiel (ots)

Am Pfingstmontag Abend wurde die Feuerwehr Kiel gegen 20:55 Uhr zu einem leerstehenden Gebäude im Karlstal in Kiel-Gaarden gerufen.

Die ersteintreffenden Kräfte der Ostfeuerwache stellten eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude fest. Da es sich bei dem Gebäude um ein leerstehendes Motel handelt, wurden die Fenster und Türen seinerzeit vom Eigentümer offensichtlich umfangreich gegen Eindringlinge gesichert. Dies erschwerte es den Feuerwehrleuten erheblich sich Zugang zu dem Objekt zu verschaffen.

Nachdem eine Tür gewaltsam geöffnet wurde, konnte ein Brandherd im Keller des Gebäudes lokalisiert werden. Das Feuer wurde schließlich durch einen Trupp mit Atemschutzgeräten und einem C-Strahlrohr gelöscht werden. Aufgrund weiterer verschlossener Türen zog sich die Suche nach weiteren Brandherden und die Belüftung des Gebäudes erheblich in die Länge und dauert noch weiter an.

Im Einsatz ist die Ostfeuerwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen mit insgesamt 25 Einsatzkräften.

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Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

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  • 22.04.2026 – 08:40

    FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer im Gebäude

    Kiel (ots) - Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Vaasastraße in Kiel - Mettenhof. Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen. Rückfragen bitte an: Medien-Rückfragen bitte an: Feuerwehr Kiel ...

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