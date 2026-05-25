Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einem leerstehenden Motel in Kiel

Kiel (ots)

Am Pfingstmontag Abend wurde die Feuerwehr Kiel gegen 20:55 Uhr zu einem leerstehenden Gebäude im Karlstal in Kiel-Gaarden gerufen.

Die ersteintreffenden Kräfte der Ostfeuerwache stellten eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude fest. Da es sich bei dem Gebäude um ein leerstehendes Motel handelt, wurden die Fenster und Türen seinerzeit vom Eigentümer offensichtlich umfangreich gegen Eindringlinge gesichert. Dies erschwerte es den Feuerwehrleuten erheblich sich Zugang zu dem Objekt zu verschaffen.

Nachdem eine Tür gewaltsam geöffnet wurde, konnte ein Brandherd im Keller des Gebäudes lokalisiert werden. Das Feuer wurde schließlich durch einen Trupp mit Atemschutzgeräten und einem C-Strahlrohr gelöscht werden. Aufgrund weiterer verschlossener Türen zog sich die Suche nach weiteren Brandherden und die Belüftung des Gebäudes erheblich in die Länge und dauert noch weiter an.

Im Einsatz ist die Ostfeuerwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen mit insgesamt 25 Einsatzkräften.

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