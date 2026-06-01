Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brennt Gartenhaus in Wohngebiet

Kiel (ots)

Gegen 21:30 Uhr meldeten diverse Anrufer eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Wehdenwegs im Kieler Stadtteil Wellingdorf. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte bestätigten dies bereits auf der Anfahrt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein 3m x 6m großes Gartenhaus in einem Wohngebiet in voller Ausdehnung inklusive der angrenzenden Bäume. Durch den schnellen Einsatz von 4 Trupps unter schwerem Atemschutz mit 3 C-Rohren konnte eine Ausbreitung des Feuers abgewendet werden. Zeitgleich wurde eine Wasserversorgung aufgebaut.

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Ostfeuerwache, der Freiwilligen Feuerwehr Kiel Dietrichsdorf sowie Sonderkomponenten der Nordwache ein Einsatz. Gegen 00:00 Uhr können alle Maßnahmen seitens der Feuerwehr beendet werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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