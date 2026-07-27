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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Baumfällung in Achim: Polizeieinsatz nach Störung der Arbeiten+

Landkreis Verden (ots)

+Baumfällung in Achim: Polizeieinsatz nach Störung der Arbeiten+ Achim. In der Obernstraße sollte am Montagmittag auf einem Privatgrundstück eine Blutbuche gefällt werden. Gegen 12 Uhr traf eine beauftragte Firma ein, um die durch den Landkreis Verden genehmigte Maßnahme durchzuführen.

Eine Person hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände auf und verhinderte die Arbeiten. Da sie trotz Aufforderung das Grundstück nicht verließ, wurde die Polizei hinzugezogen. Diese erteilte der Frau einen Platzverweis. Nachdem sie diesem nicht nachkam, wurde sie von Einsatzkräften vom Gelände entfernt.

Im weiteren Verlauf versammelten sich mehrere Personen außerhalb des Grundstücks direkt neben dem Baum. Die Polizei stufte dies als Versammlung ein und wies die Teilnehmenden an, den in der Genehmigung festgelegten Sicherheitsbereich zu verlassen und sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufzuhalten. Dieser Auflage kamen die Teilnehmenden nach.

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Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

 
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