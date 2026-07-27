Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Vorfahrt missachtet++Auseinandersetzung beim Marktplatz - zwei Verletzte++Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Vorfahrt missachtet+ Oyten. Am Sonntag, gegen 21.50 Uhr, kam es auf der Straße Oyterdamm in Höhe der Anschlussstelle zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 29-jähriger Fahrer eines VW beabsichtigte, vom Oyterdamm nach links auf die A27 in Richtung Cuxhaven aufzufahren. Dabei schätzte er die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden 52-jährigen Fahrers eines Honda falsch ein und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auseinandersetzung beim Marktplatz - zwei Verletzte+ Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zu Montag, gegen 04 Uhr, kam es auf dem Marktplatz im Bereich der Straße Hinter der Kirche zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt wurden. Ersten Informationen zufolge hielten sich die beiden 25 und 26 Jahre alten Männer zusammen mit weiteren Freunden auf dem Marktplatz auf. Aus Richtung des Einkaufszentrums sei eine weitere Personengruppe gekommen. Im Verlauf sei es zunächst zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und der Personengruppe gekommen. Anschließend hätten die bislang unbekannten Täter auf die beiden Männer eingeschlagen und seien anschließend geflüchtet. Einer der beiden Männer erlitt bei der Auseinandersetzung schwere und der andere leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Eine Fahndung nach den Tätern und der flüchtigen Personengruppe blieb erfolglos. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder der Personengruppe haben, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt+ Lilienthal. Am Sonntag, gegen 14 Uhr, verletzte sich ein Motorradfahrer auf der Heidberger Straße bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall schwer und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad die L154 in Richtung Lilienthal und geriet aufgrund der nassen Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts in den Seitenraum. Dort stürzte er auf ein anliegendes Feld und erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

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