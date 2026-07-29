Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrer bei Unfall leicht verletzt++Drei Verletzte bei Auffahrunfall+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Radfahrer bei Unfall leicht verletzt+ Ottersberg. Im Bereich der Quelkhorner Landstraße wurde am Dienstagabend ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, nachdem ein Pkw-Fahrer ihn beim Abbiegen übersehen hatte. Der 52-jährige Fahrer eines Volvo beabsichtigte, von der Buchholzer Straße nach rechts auf die Quelkhorner Landstraße abzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Radfahrer, welcher auf dem neben der Quelkhorner Landstraße verlaufenden, beidseitig befahrbaren Radweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad, bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Drei Verletzte bei Auffahrunfall+ Schwanewede. Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer mit seinem Audi die Betonstraße in Fahrtrichtung Osterholz. Kurz vor der Einmündung zur Ortsstraße musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 31-jähriger Fahrer eines VW, der unmittelbar hinter dem Audi fuhr, bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Audi auf. Der Fahrer des VW, dessen 63-jährige Beifahrerin sowie der Fahrer des Audi wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Sie mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

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