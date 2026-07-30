Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++Radfahrerin wird leicht verletzt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

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+Einbruch in Wohnhaus+ Ottersberg. Am Mittwoch, zwischen 11 Uhr und 22 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Heinrich-Sigel-Straße in ein Wohnhaus ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Hauseingangstür und gelangten darüber ins Innere. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04202-9960 zu melden.

+Radfahrerin wird leicht verletzt+ Oyten. In der Straße Schwarzer Weg kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Radfahrerin. Die 28-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr den Schwarzen Weg in Richtung Fischerhude. Vor dem Pkw fuhr die 37-Jährige mit einem Rennrad und beabsichtigte, nach links auf den Radweg zu fahren. Ersten Informationen zufolge zeigte sie dies mittels ausgestrecktem Arm an. Die 28-Jährige bemerkte die zu spät und versuchte, die Radfahrerin zu überholen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5000 Euro.

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