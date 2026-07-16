Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall zwischen Zweiradfahrern - Motorrad- und Mopedfahrer verunfallen

Bad Frankenhausen (ots)

Donnerstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Stiftstraße. Hier kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision von zwei Kraftradfahrern. Dabei wurde eine 17-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt. Ein 43-jährige Motorradfahrer wurde ebenfalls verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund der unklaren Gesamtumstände wird ein Gutachter zum Einsatz kommen und die Unfallermittlungen unterstützen. Die Straße ist für die Dauer dieser Maßnahme gesperrt.

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