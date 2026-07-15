Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - Brand am Dach eines Mehrfamilienhauses; Dickel - Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße - Spitzenwert bei 118 km/h; Syke - Eigentümer zu sichergestellten Fahrrädern gesucht (siehe Bilder)

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Diepholz (ots)

Stuhr - Brand am Dach eines Mehrfamilienhauses

Am Dienstag, den 14.07.2026, gegen 16:00 Uhr, gerieten Teile des Daches eines Mehrfamilienhauses an der Blockener Straße in Stuhr in Brand. Ein Zeuge bemerkte offene Flammen sowie eine Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache Teile der Dachrinne sowie des Daches in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Dickel - Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße; Spitzenwert bei 118 km/h

Die Polizei hat in der vergangenen Woche an drei Tagen Geschwindigkeitsmessungen in der Hauptstraße in Dickel durchgeführt. Kontrolliert wurde der Durchgangsverkehr innerhalb der geschlossenen Ortschaft, in der eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt. Dabei wurden insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, bei denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 15 km/h überschritten wurde. In vier Fällen lagen die gemessenen Geschwindigkeiten im Fahrverbotsbereich. Den negativen Höchstwert erreichte ein Fahrzeugführer mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 118 km/h. Die gesetzlich vorgeschriebene Messtoleranz war dabei bereits berücksichtigt.

Syke - Eigentümer zu sichergestellten Fahrrädern gesucht (siehe Bilder)

Bereits am 04.07.2026 stellte die Polizei drei tatverdächtige Männer. Ihnen wird vorgeworfen, mehrere Fahrräder aus dem Fahrradunterstand am Bahnhof Barrien in der Brückenstraße entwendet zu haben. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Bislang konnten vier der sichergestellten Fahrräder keinen Eigentümern zugeordnet werden. Die Polizei bittet daher die Eigentümer sowie Personen, die Hinweise zur Herkunft oder den Eigentumsverhältnissen der abgebildeten Fahrräder geben können, sich bei der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242 9690 zu melden.

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