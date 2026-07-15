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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Diepholz (ots)

Am Dienstagabend, den 14.07.2026, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Transporters die Sudweyher Landstraße (L334) und beabsichtigte, nach links in die Kieler Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 30-jährigen Motorradfahrer, der die Sudweyher Landstraße in Richtung Weyhe befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem Motorrad. Durch die Kollision wurde der 30-Jährige auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von dem Pkw einer 47-jährigen Fahrerin erfasst.

Der 30-Jährige wurde noch an der Unfallstelle reanimationspflichtig und unter akuter Lebensgefahr in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen. Der 26-jährige Fahrer des Transporters sowie die 47-jährige Autofahrerin erlitten einen Schock und wurden durch die Notfallseelsorge betreut.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Sudweyher Landstraße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Der Transporter sowie das Motorrad wurden zwecks Begutachtung durch einen Unfallsachverständigen beschlagnahmt und abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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