Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Schwarme - Baumunfall mit tödlich verletzter Person

Diepholz (ots)

Eine 68-jährige Autofahrerin befuhr am 13.07.2026, gegen 14:35 Uhr die Borsteler Straße in Richtung Spraken. Nach bisherigen Erkenntnissen schlief sie während der Fahrt mutmaßlich kurz ein und kam im Kurvenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem Straßenbaum.

Die 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 87-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Der 87-jährige Beifahrer erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

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