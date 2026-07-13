Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke - SEK nimmt Mann nach Bedrohungslage fest

Diepholz (ots)

Spezialeinsatzkräfte haben am gestrigen Sonntagnachmittag im Fuchsweg in Syke einen 35-jährigen Mann festgenommen. Der Mann sprach Drohungen aus und war mit Messern sowie einer Schreckschusspistole bewaffnet.

Zeugen verständigten gegen 13:00 Uhr die Polizei und teilten mit, dass sich der 35-Jährige in einem Wohnhaus verbarrikadiert habe. Die Polizei erschien mit einem Großaufgebot vor Ort und evakuierte vorsorglich die Bewohner des Hauses. Aufgrund der gemeldeten Bedrohungslage konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann sich selbst oder andere verletzt. Spezialkräfte nahmen den Mann schließlich widerstandslos fest. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert und dort zwangsweise untergebracht.

Verletzt wurde niemand. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für unbeteiligte Dritte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell