Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 11.07.2026

Diepholz (ots)

Hemsloh - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Freitag, den 10.07.2026, gegen 16:44 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Führer die Nienburger Straße (B214) in Fahrtrichtung Rehden. Der Pkw-Führer beabsichtigte eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Beim Überholvorgang kam es mit dem nach links in die Rodemühlener Straße abbiegenden 58-jährigen Lkw-Führer zum Zusammenstoß. Es kam zu einem geschätzten Sachschaden von 35.000EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Pkw-Führer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit vier Schwer- und einem Leichtverletzten

Am Samstag, den 11.07.2026, gegen 00:15 Uhr, befuhr die 18-jährige Pkw-Führerin die Straße Der Schwarze Pohl in Fahrtrichtung der Straße Bei den Meierhöfen. Im Verlauf der Kurve kam die Pkw-Führerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Straßenbaum. Im Pkw befanden sich vier weitere Personen. Durch den Aufprall wurden vier Personen schwer- und eine Person leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme bestand der Verdacht, dass die Pkw-Führerin unter den Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine Blutentnahme wurde entnommen.

Bassum - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pedelec-Fahrer

Am Freitag, den 10.07.2026, ereignete sich gegen 15:35 Uhr auf der B51 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 70-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine, von der B51 nach links in die Straße Klövenhausen abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 55-Jährige zu Fall kam und schwere Verletzungen erlitt. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Bassum - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, den 10.07.2026, kam es gegen 17:55 Uhr auf der B51 zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die B51 in Fahrtrichtung Bassum. Beim Linksabbiegen in die Straße Fesenfeld zeigte er den Fahrtrichtungswechsel nicht durch ein Handzeichen an. Der hinter ihm fahrende 50-jährige Fahrer eines Pkw erkannte das Abbiegemanöver zu spät und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich augenscheinlich an einer Hand. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Pkw-Fahrer entfernte sich der Fahrradfahrer jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen oder seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Bassum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zur Identität des Fahrradfahrers geben können, sich unter der Telefonnummer 04241 97168-0 zu melden.

Weyhe - mit drei Verletzten

Am Freitagnachmittag, den 10.07.2026, gegen 16:45 Uhr, kam es in Weyhe, auf der Melchiorshauser Straße, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen. Der 70-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Melchiorshauser Straße in Richtung der Bundesstraße 6. Nach eigenen Angaben sei er eingeschlafen und dadurch in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit einem VW Transporter eines 55-jährigen Mannes und dem Pkw eines 32-jährigen Mannes zusammen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 70-jährige Unfallverursacher wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 60.000EUR.

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