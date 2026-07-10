Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Hüde/Bohmte - Zwei Tatverdächtige nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Diepholz (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Diepholz haben heute Mittag mit Unterstützung der Polizeien aus Osnabrück, Minden-Lübbecke und Hannover zwei Personen, darunter einen 22-jährigen Mann und eine 21-jährige Frau, vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, gemeinsam mit einer dritten, bislang unbekannten Person versucht zu haben, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Am 10.07.2026, gegen 11:44 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte, den Fahrer eines VW Polo in der Ludwig-Gefe-Straße in Hüde zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete die Haltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Die Flucht führte zunächst durch Lemförde und die Gemeinde Stemwede, bevor sie sich in die Gemeinde Bohmte verlagerte. Dort konnte der Pkw in der Straße An der Heideschule gestoppt werden. Zwei der drei Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Die dritte Person flüchtete zu Fuß in ein Maisfeld und vermutlich weiter in ein angrenzendes Waldgebiet.

Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und von Diensthunden führten bislang nicht zur Festnahme des flüchtigen Tatverdächtigen.

Während der Verfolgungsfahrt verursachte der Fahrer des Fluchtfahrzeugs drei Verkehrsunfälle. Dabei wurden das Fluchtfahrzeug, drei Streifenwagen sowie ein Lkw-Anhänger beschädigt. Drei Polizeibeamte sowie die beiden festgenommenen Tatverdächtigen erlitten leichte Verletzungen.

Das Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt. Die Eigentumsverhältnisse sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren zuvor entwendet worden.

Die beiden vorläufig festgenommenen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens durch Flucht vor der Polizei, der Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung sowie des Kennzeichendiebstahls aufgenommen.

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