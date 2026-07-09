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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit - Landkreisübergreifende Sonderkontrollen von Motorrädern und Geschwindigkeitsmessungen

Diepholz (ots)

Auf Initiative des Polizeikommissariates (PK) Hoya haben das PK Hoya, die PI Diepholz und die Landkreise Nienburg und Diepholz am ersten Juli-Wochenende gemeinsam abgestimmte Geschwindigkeitsmessungen und mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Fokus standen dabei unfallträchtige Strecken in den Samtgemeinden Bruchhausen-Vilsen und Grafschaft Hoya. Da überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit bei motorisierten Zweiradfahrern unverändert zu den Hauptunfallursachen gehört, zielte die großangelegte Aktion vor allem auf deren Sensibilisierung ab.

Die Kontrollergebnisse im Detail:

   - Umfangreiche Geschwindigkeitsverstöße: Zwischen Calle, Asendorf,
     Gehlbergen und Martfeld wurden insgesamt mehrere hundert 
     Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Der Landkreis 
     Diepholz registrierte 573 und der Landkreis Nienburg 165 
     Verstöße, überwiegend im Verwarngeldbereich. Die Spitze wurde in
     Calle festgestellt: Außerhalb geschlossener Ortschaften wurde 
     ein Fahrzeugführer mit 106 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.
   - Technische Mängel & Fahren ohne Fahrerlaubnis: Beamte der 
     Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Diepholz kontrollierten 
     Krafträder, bei denen teilweise technische Mängel festgestellt 
     wurden. Im Bereich Bruchhausen-Vilsen stoppten die Einsatzkräfte
     zudem einen Kraftradfahrer, der ohne die erforderliche 
     Fahrerlaubnis unterwegs war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes 
     Ermittlungsverfahren eingeleitet.
   - Messungen im Bereich Essener Heide: Das PK Hoya führte zudem 
     Geschwindigkeitsmessungen aus einem zivilen Funkstreifenwagen 
     heraus durch. Ein bereitstehendes Anhaltekommando war für die 
     gezielte Überprüfung von Motorrädern postiert. Aufgrund der 
     hohen Temperaturen war das Verkehrsaufkommen auf der Strecke 
     Duddenhausen - Asendorf den gesamten Nachmittag über jedoch nur 
     gering. In diesem Abschnitt kam es zu keinen besonderen 
     Feststellungen.

Die Polizei zieht eine positive Bilanz der Kooperation. Die hohe Dichte an Messstellen wurde von der Bevölkerung deutlich wahrgenommen. Damit wurde das wichtigste Ziel - einen spürbaren Sensibilisierungseffekt für die Gefahren im Straßenverkehr zu schaffen - erreicht.

Es wird darum gebeten, Rückfragen an die Pressestelle der jeweils örtlich zuständigen Polizeiinspektion zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

sowie

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 Nienburg
Telefon: 05021 / 9212-0 (Durchwahl -104)

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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