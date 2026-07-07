Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - Diensthund Marduk stellt flüchtigen Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl (Bild des Diensthundes im Anhang)

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Diepholz (ots)

Ein 37-jähriger Tatverdächtiger ist am vergangenen Donnerstagabend, 02.07.2026, gegen 17:45 Uhr nach einem räuberischen Diebstahl im Ochtum Park an der Bremer Straße in Stuhr unter Einsatz eines Diensthundes durch Polizeibeamte gestellt und vorläufig festgenommen worden.

Dem Mann wird vorgeworfen, kurz zuvor gemeinsam mit einer weiteren, bislang unbekannten Person diverse Waren aus verschiedenen Geschäften entwendet zu haben. Als die beiden Tatverdächtigen in einem der Geschäfte aufgefordert wurden, stehen zu bleiben, schubste einer der Männer einen Ladendetektiv zur Seite und flüchtete gemeinsam mit seinem Begleiter. Die zuvor entwendeten Gegenstände ließen sie den Angaben zufolge zurück, als ein weiterer Ladendetektiv versuchte, sie festzuhalten.

Im Rahmen der Fahndung teilten die Ladendetektive den Einsatzkräften mit, dass die Tatverdächtigen einen Pkw mutmaßlich als Verstauraum für das Diebesgut genutzt hatten. Das Fahrzeug stand noch auf dem Parkplatz des Ochtum Parks und war von den Männern zurückgelassen worden. Von außen konnten die Einsatzkräfte auf der Rückbank zahlreiche Sportbekleidungsartikel mit Originalpreisschildern erkennen. Auf Anordnung des Amtsgerichts Verden (Aller) wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw wurden zahlreiche Bekleidungsgegenstände aufgefunden und beschlagnahmt.

Kurz darauf teilte ein Zeuge mit, dass einer der Tatverdächtigen in ein Uber-Taxi gestiegen ist, das auf dem Gelände einer nahe gelegenen Tankstelle wartete. Nachdem das Fahrzeug durch die Polizei gestoppt worden war, stieg der 37-Jährige aus und flüchtete zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Firmengeländes. Diensthund Marduk und seine Hundeführerin konnten den Mann schließlich wenig später stellen, nachdem Passanten Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gegeben hatten. Nach Androhung des Diensthundes ergab sich der 37-Jährige. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er mangels ausreichender Haftgründe entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und mehrfachen Ladendiebstahls.

Der zweite Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:

- ca. 185 bis 190 cm groß - schlanke Statur - weiße Kappe - dunkles T-Shirt - dunkle Hose - rote Schuhe

Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder zur Identität des flüchtigen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421 80660 in Verbindung zu setzen.

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