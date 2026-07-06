Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - Einbruch in Imbiss; Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen - Autofahrer kollidiert mit Hauswand

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Imbiss

In der Zeit von Freitag, 03.07.2026, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 05.07.2026, 06:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in einen Imbiss an der Hauptstraße im Stuhrer Ortsteil Seckenhausen ein. Aus dem Imbiss entwendete der Täter 21 volle Bierflaschen der Marke Beck's. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421 80660 entgegen.

Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen - Autofahrer kollidiert mit Hauswand

Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr am 05.07.2026, gegen 15:30 Uhr die Alte Heerstraße (B6) in Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen in Richtung Bremen. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Kurz darauf kollidierte er mit einer Hauswand. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein 13-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 25.000 Euro geschätzt.

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